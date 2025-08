Faustão se confunde e faz pix errado para Alexandre Pires após show em aniversário

© Divulgação / Band

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Alexandre Pires revelou um gesto generoso de Faustão durante sua participação no Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel. O cantor contou que recebeu R$ 100 mil a mais pelo show que fez na festa de aniversário de Luciana Cardoso, esposa do apresentador.

Convidado para levar seu show "Baile do Nêgo Véio" ao evento, Alexandre fez uma performance de cerca de três horas e meia -duração comum em seus shows. Mesmo assim, Faustão interpretou a apresentação como se fossem dois shows e decidiu pagar o dobro do cachê combinado.

"Eles depositaram R$ 100 mil a mais do nosso cachê. Fui tentar devolver, mas ele não aceitou. Disse que achava justo, porque, para ele, tinham sido dois shows na festa da Lu", contou o artista.

Alexandre também revelou que chegou a cogitar cantar de graça na ocasião, mas Faustão fez questão de pagar: "Ele falou: 'É o seu trabalho e eu quero pagar'. Além disso, ainda me deu um relógio lindo, um para mim e outro para minha esposa".

Ao lado de João, filho de Faustão, o cantor aproveitou para agradecer publicamente o apresentador e lembrou da força que ele tinha no extinto Domingão do Faustão: "Sempre que a gente ia ao programa, na segunda-feira o telefone não parava de tocar. Era um absurdo, todo mundo procurando show."