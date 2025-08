Equipe de Alcione nega internação da cantora e reforça que ela está 'completamente saudável'

© AgNews

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A equipe da Alcione, 77, desmentiu nesta terça-feira (5) os rumores de que a cantora estaria internada após um suposto cateterismo. A informação falsa circulou pelas redes sociais e foi rapidamente desmentida por sua assessoria, que afirmou que a artista está bem de saúde e com compromissos profissionais confirmados para os próximos dias.

"Em razão de notícias inverídicas que viralizaram, hoje, nas redes sociais, temos o dever e a satisfação de comunicar que a cantora Alcione não está internada e nem teve nenhum problema de saúde", diz a nota oficial enviada pela assessoria. "A artista, felizmente, encontra-se completamente saudável e estará, nos próximos dias, cumprindo uma agenda lotada", acrescenta o comunicado.

Nos próximos dias, Alcione se apresenta em diversas cidades brasileiras. Ela sobe ao palco em Recife (PE), no dia 8, em Campina Grande (PB), no dia 9, e depois segue para o Rio de Janeiro, onde se apresenta em duas datas, 15 e 16 de agosto. Ainda este mês, a agenda inclui Porto Alegre (RS), no dia 23, e Vitória (ES), no dia 29.

A maranhense, um dos maiores nomes da música brasileira, viralizou no último sábado (2) ao fazer um comentário durante o programa "É de Casa", da TV Globo. Em tom bem-humorado, ela mandou um recado ao presidente norte-americano Donald Trump, criticando as recentes taxações impostas ao Brasil.

"Quero mandar um recado pro Trump. Ele precisa deixar o Brasil em paz. Larga o Alexandre de Moraes, nosso ministro maravilhoso. Quando sair daqui vou fazer uma macumbinha pra Trump", brincou a cantora, arrancando risos dos apresentadores e viralizando nas redes sociais.