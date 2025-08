Meghan Markle lança vinho rosé e comemora aniversário com brinde especial

© Reprodução / Redes Sociais

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Meghan Markle escolheu um jeito saboroso de celebrar seus 44 anos: com o lançamento de seu primeiro vinho rosé. A bebida faz parte da As Ever, sua marca de lifestyle, que começa a ganhar forma e visibilidade. O rótulo foi anunciado oficialmente nesta segunda-feira (4), data do aniversário da Duquesa de Sussex.

A estreia do Napa Valley Rosé 2024 já gerou comoção: o primeiro lote esgotou em menos de uma hora. Mas, segundo comunicado da marca, o produto estará de volta ao site nesta terça-feira (5).

"Hoje, nossa fundadora comemora mais um ano (Feliz Aniversário, Meghan!) e vamos brindar e celebrar nosso mais novo lançamento!", dizia um informativo enviado por e-mail aos inscritos. A marca As Ever irá disponibilizar uma gama diversificada de produtos, incluindo geleias, itens para o lar, cosméticos e produtos voltados para os cuidados com animais de estimação, conforme anunciou a esposa do príncipe Harry no início deste ano.

Descrito como uma safra "colhida sob o sol da Califórnia", o vinho rosé é apresentado como uma combinação de "elegância atemporal e espírito do verão".

Além do vinho, a marca promete trazer de volta outros produtos que também se esgotaram rapidamente, como o mel de flores silvestres com fava. "Há muito o que comemorar, e estamos honrados em compartilhar estes momentos especiais com você", disse a equipe da As Ever. A mensagem termina com um convite ao brinde: "Aos aniversários, à nova safra e às últimas semanas douradas do verão."