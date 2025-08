Morre a atriz Kelley Mack, de 'The Walking Dead', aos 33 anos

© Getty Images

Morreu a atriz Kelley Mack, conhecida pela sua participação na série 'The Walking Dead'. A notícia foi confirmada através de um comunicado que foi compartilhado na página de Instagram da artista, que tinha 33 anos.

Kelley Klebenow, seu nome de nascimento, "morreu em paz" na cidade natal, Cincinnati, no sábado, vítima de um glioma - que é um tipo de tumor que afeta o cérebro.

"É com profunda tristeza que anunciamos a morte da nossa querida Kelley. Uma luz tão brilhante e viva foi para o além, para onde todos nós, eventualmente, iremos", começa o comunicado.

"A Kelley morreu em paz na noite de sábado, com a sua amorosa mãe Kristen e a tia Karen presentes. [...] Vai fazer muita falta e de uma forma tão profunda que as palavras não conseguem expressar", escreveu ainda a irmã da atriz, em nome de toda a família, revelando que compartilharão mais detalhes através do Caringbridge.

"Quero que todos saibam o quanto corajosa ela foi, especialmente quando decidiu estar com Deus. Estou tão orgulhosa dela."

Kelley Mack contou com 35 trabalhos no mundo da representação e 5 enquanto produtora durante a sua carreira, como indicam através do CaringBridge. No entanto, a atriz era mais conhecida por interpretar Addy na 9.ª temporada de 'The Walking Dead' e pelo papel de Penelope Jacobs na 8.ª temporada de 'Chicago Med' e na série '9-1-1', da FOX. Também fez trabalhos de publicidade e dublagens.

"A Kelley era conhecida pela sua cordialidade, criatividade e apoio inabalável às pessoas à sua volta", pode se ler na nota sobre a morte da atriz. "O seu entusiasmo contagiante e dedicação ao trabalho inspiraram inúmeras outras pessoas", acrescentaram.

Kelley Mack formou-se na Hinsdale Central High School e também concluiu um curso em produção cinematográfica na Dodge College of Film and Media Arts da Chapman University, em Orange, Califórnia.

A atriz deixa os pais Kristen e Lindsay Klebenow, a irmã Kathryn, o irmão Parker, os avós Lois e Larry Klebenow, e o namorado Logan Lanier.

"O legado da Kelley vai viver através das suas contribuições ao cinema e à televisão, e nos corações daqueles que a amavam. Vamos sentir muito a sua falta e será lembrada para sempre pelo seu talento, gentileza e espírito vibrante."

Após a morte de Kelley Mack, muitos internautas (entre fãs, colegas e amigos) rapidamente prestaram uma homenagem à atriz e lamentaram a sua partida.

"Que ser humano incrível. Sinto orgulho por ter lutado ao lado dela no nosso episódio final juntas", escreveu Alanna Masterson, que também integra o elenco de 'The Walking Dead'.