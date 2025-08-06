Notícias ao Minuto
Estrelas que serviram mesas antes de brilhar na fama

06/08/2025 22:15 ‧ há 44 minutos por Notícias Ao Minuto Brasil

Fama

Antes da fama

Servir mesas é um trabalho como qualquer outro e uma maneira legítima de pagar os boletos. O estereótipo é frequentemente retratado nos filmes: a atriz ou o músico em começo de carreira serve mesas enquanto tenta entrar no showbiz. Mas justiça seja dita, há uma pitada de verdade nessa narrativa e os rostos famosos nesta galeria são a prova viva disso!

 

Muitas celebridades trabalharam como garçons e garçonetes antes de se tornarem famosas. Clique nesta galeria e descubra quem trabalhou onde!

Leia Também: Margot Robbie pode estrelar remake de Tim Burton para clássico da ficção

