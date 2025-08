Preta Gil ganha busto realista em cemitério no Rio

© Reprodução

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Preta Gil, que morreu de câncer aos 50 anos, ganhou uma homenagem no Columbário do Crematório e Cemitério da Penitência, no Caju, zona portuária do Rio de Janeiro: um busto realista.

A confecção é da empresa RVF América e foi feita em tempo recorde. Junto ao busto estão um batom da artista, uma foto que serviu de inspiração e mais vários recados carinhosos de amigos e familiares.

Artistas como Carolina Dieckmmann, Regina Casé e Juliana Alves estão entre os famosos que escreveram recados.

A família de Preta Gil já havia partilhado as cinzas dela com amigos próximos. Cada um receberia uma pequena parte, como um gesto simbólico em homenagem à artista.