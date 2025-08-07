Juliana Paes está de volta ao Carnaval: Relembre as Rainhas que entraram pra história

© Getty Images

Algum tempo atrás, era impossível imaginar o Carnaval sem essas famosas. Aliás, várias celebridades ganhavam notoriedade justamente na época da folia! Com corpos esculturais, carisma e muito samba no pé, essas beldades desfilaram por anos na avenida, tornando-se ícones das escolas. Algumas delas se aposentaram como destaques das agremiações e deixaram saudades.

Mas uma estrela que todos pensavam que não veriam mais na Avenida, está de volta: Juliana Paes será novamente a rainha de bateria da Viradouro em 2026, cargo que já ocupou na escola de Niterói.

Na galeria, relembre a trajetória de Juliana Paes e de outras musas e eternas rainhas que fazem falta no Carnaval.