Hugh Laurie, de 'Dr. House', será Dumbledore em nova adaptação de Harry Potter para audiolivro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Conhecido por dar vida ao sarcástico Dr. House na televisão, o ator britânico Hugh Laurie foi escalado para interpretar um dos personagens mais icônicos do universo de Harry Potter: o diretor de Hogwarts, Albus Dumbledore.

A novidade faz parte de uma nova adaptação em formato de audiolivro das obras de J.K. Rowling, que contará com um elenco de voz composto por mais de 200 artistas.

O projeto, anunciado nesta quarta-feira (6) pelo jornal britânico The Independent, promete reinventar a experiência de leitura da saga mágica ao apostar em interpretações dramáticas, trilha sonora e paisagens sonoras imersivas. Laurie se junta a um time de estrelas que dará vida aos personagens consagrados nos livros e no cinema.

Entre os principais nomes, estão Matthew Macfadyen (de "Succession" e "Deadpool & Wolverine"), escalado para o papel de Lord Voldemort; Riz Ahmed, como o Professor Snape; e Michelle Gomez, que será a Professora McGonagall. Os protagonistas da trama também já têm vozes definidas: Jaxon Knopf será Harry Potter, Nina Barker-Francis interpretará Hermione Granger, e Rhys Mulligan será Ron Weasley.

Em comunicado, Laurie demonstrou entusiasmo ao assumir o papel do bruxo mais respeitado de Hogwarts. "Estou honrado por ter sido confiado com as chaves de Albus Dumbledore, e emocionado por guiá-lo nesta bela encarnação", afirmou. Ele também citou os nomes que marcaram o personagem anteriormente e afirmou ser um privilégio estar entre eles".

O projeto ainda não teve sua data de estreia revelada, mas é uma das apostas da editora e da equipe criativa para apresentar a saga mágica a novas gerações e expandir a experiência dos fãs veteranos.

Após sua consagração como o médico cínico Gregory House, Laurie acumulou trabalhos em séries como "The Night Manager", e mais recentemente, "People Who Knew Me". Ele também já atuou como diretor, produtor e músico.