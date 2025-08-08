Juliana Paes será rainha de bateria da Viradouro em 2026

© Reuters / Sergio Moraes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Juliana Paes, 46, estará de volta à avenida como rainha de bateria da Unidos do Viradouro no Carnaval de 2026. A informação foi confirmada pela escola de samba à Folha de S.Paulo. A coroação oficial está marcada para o dia 30 de agosto, em uma festa promovida pela agremiação de Niterói, cidade onde a artista nasceu.

O retorno de Juliana ao posto acontece quase duas décadas depois de sua primeira passagem pela Viradouro. Ela ocupou o mesmo cargo entre 2004 e 2008, quando desfilava com destaque à frente dos ritmistas. Na época, precisou se afastar da folia devido a compromissos profissionais e pessoais: recém-casada com Carlos Eduardo Baptista, ela vivia sua primeira protagonista no horário nobre da Globo, na novela "Caminho das Índias".

Desde então, manteve o vínculo com a escola. Em 2015, chegou a participar da comissão de frente no desfile daquele ano, em uma homenagem à própria trajetória na Viradouro. Agora, retorna como rainha, sucedendo Erika Januza, que ocupava o posto desde 2022. "A Viradouro me pediu o cargo", declarou Erika à época, ao anunciar sua saída, deixando claro que a decisão partiu da diretoria da escola.

Apesar de sua identificação com a Viradouro, Juliana também já brilhou por outra agremiação do Grupo Especial. Entre 2018 e 2019, ela desfilou como rainha de bateria da Grande Rio, onde também foi bastante aclamada pelo público.