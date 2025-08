Nas telas em 'A Viagem', veja por onde anda Maurício Mattar

© Reprodução / Redes Sociais

Afastado das novelas há quatro anos, o ator Maurício Mattar, de 61 anos, tem se dedicado integralmente à música. Atualmente, está em turnê comemorativa pelos 30 anos de carreira como cantor.

"Minha relação com a música é inexplicável. Celebrar 30 anos de carreira é algo muito especial, uma alegria que não cabe no meu coração. Sou imensamente grato ao público por tanto carinho e por todos esses anos juntos na estrada. Trinta anos de carreira musical me trazem a sensação de alegria e felicidade por fazer o que gosto. Sinto que o palco é o meu lugar. A passagem do tempo celebro com muito amor, viver é um milagre diário. O amor pela vida tira o peso de qualquer idade cronológica", afirmou o artista.

Mesmo afastado dos estúdios, Mattar segue presente nas telas. Ele pode ser visto atualmente na reprise de A Viagem, exibida no Vale a Pena Ver de Novo, da TV Globo.

"A viagem é atemporal, uma marca enorme no coração do povo brasileiro. Foi a primeira novela com um enredo baseado na doutrina espírita, um verdadeiro marco nacional. A prova disso é que está no ar pela sétima vez, sempre com altíssima audiência. Por onde passo, sempre ouço: ‘Théo! Théo!’. Essa novela é, sem dúvida, um capítulo muito especial da minha trajetória na TV", contou.

O último papel inédito do ator na televisão foi na novela Gênesis, da Record TV. Apesar da saudade dos bastidores, ele afirma que não pretende retornar às produções televisivas tão cedo.

"Foram mais de 30 novelas ao longo da minha carreira, histórias que moram no coração do público. Hoje, meu foco e meu amor estão totalmente voltados à celebração dos 30 anos de música. Mas os bastidores das novelas me deixaram grandes lembranças e amizades que a teledramaturgia me trouxe."

Além da carreira artística, Maurício também se dedica à criação de animais em seu haras, em Minas Gerais. A paixão pela vida no campo vem desde a infância.

"O amor que tenho pelos cavalos, pela natureza, pelo gado e pela vida na roça é algo que carrego desde a infância. Sempre gostei disso. Eu costumava visitar fazendas da família e de amigos, sempre tive muita intimidade com esse universo. É como se tudo isso fizesse parte de mim. Hoje, isso representa o meu futuro."

Casado desde 2017 com Shay Dufau, o ator é pai de quatro filhos e avô de quatro netos.

"Estamos muito felizes com a Ilha e no momento não sentimos a necessidade de outro filho, mas o futuro a Deus pertence."

Sobre a convivência familiar, ele reforça a importância dos laços:

"A base da nossa convivência é o amor. Quando conseguimos estar todos juntos, é sempre uma festa."

