Morre a mãe do ator Brad Pitt, Jane Etta, aos 84 anos

O ator Brad Pitt está de luto pela morte de sua mãe, Jane Etta, aos 84 anos. A notícia foi divulgada pelo site TMZ nesta quarta-feira, 6 de agosto.

O representante do ator não se pronunciou oficialmente, mas sua sobrinha, Sydney Pitt, fez uma homenagem à avó nas redes sociais, compartilhando fotos e uma mensagem emocionante.

"Minha doce avó, Jane Etta, nós ainda não estávamos prontos para te ver partir, mas saber que você finalmente está livre para cantar, dançar e pintar novamente torna tudo um pouco mais fácil.

Se você conhecesse minha avó, saberia que ela tinha um coração enorme. Ela se importava profundamente com todos e com tudo, sem fazer perguntas.

Ela me ensinou a pintar, a ser forte, a liderar com bondade, a amar Jesus em todas as circunstâncias e a encontrar alegria nas menores coisas. Ela inventava os jogos mais bobos só para nos fazer rir, e acreditava na justiça, em colocar os outros em primeiro lugar e em fazer o bem simplesmente porque era o certo a se fazer. [...]

Ela dava conta dos 14 netos sem perder o ritmo. Não havia limites para o amor que ela oferecia, e todos que a conheceram sentiram isso.

Não sei como vamos seguir em frente sem sua presença. Mas sei que ela ainda está aqui em cada gesto de bondade. Ela era o amor na sua forma mais pura. Fomos verdadeiramente abençoados por tê-la, e sei que ela vive em cada um de nós", escreveu Sydney.

A história e vida de Brad Pitt com a mãe

Brad Pitt, de 61 anos, tem dois irmãos mais novos, e os três foram criados em Springfield, no estado do Missouri, Estados Unidos, por Jane e pelo pai, William, ex-proprietário de uma empresa de transporte rodoviário.

Vale lembrar que, durante a apresentação de seu último filme, "F1", em junho deste ano, Brad Pitt agradeceu publicamente à mãe dizendo: "Te amo, mãe."

Os pais de Pitt sempre mantiveram um perfil discreto, mas mesmo assim o acompanharam em alguns eventos importantes, como a cerimônia do Oscar de 2012 e a estreia do filme "Invencível", dirigido por Angelina Jolie, que na época era nora deles.

Em 2009, Brad Pitt e seus irmãos doaram um milhão de dólares a um hospital no Missouri, onde inauguraram uma ala com o nome da mãe: Jane Pitt Pediatric Cancer Center. Em 2018, Jane falou publicamente sobre o orgulho que sentia dos filhos pelo trabalho solidário que realizavam.

Brad Pitt é pai de seis filhos com Angelina Jolie: Maddox (24 anos), Pax (21), Zahara (20), Shiloh (19) e os gêmeos Vivienne e Knox (17 anos).

