Luana Piovani diz que foi barrada em voo nos EUA: 'Vou processar'

A atriz Luana Piovani usou suas redes sociais nesta quarta-feira (6) para relatar um episódio de desrespeito que, segundo ela, viveu em um aeroporto nos Estados Unidos. A artista afirmou ter sido impedida de embarcar em um voo da companhia aérea portuguesa TAP, mesmo tendo comprado a passagem correta. Em um vídeo publicado em seu perfil, Piovani criticou duramente o tratamento recebido e afirmou que vai processar a empresa.

De acordo com seu relato, o caso ocorreu na última sexta-feira (1), quando ela tentava embarcar em um voo de Nova York, com destino a Lisboa, em Portugal, às 14h15 (horário local). Ao apresentar seu bilhete no balcão de check-in, o funcionário responsável alegou que não conseguiu localizar sua reserva. Após cerca de 30 minutos de espera, a atriz foi informada de que não constava na lista de passageiros daquele voo.

Piovani, então, entrou em contato com a agência de turismo que intermediou a compra e descobriu que a companhia aérea havia transferido sua reserva para outro voo no dia seguinte, sem qualquer aviso prévio. Segundo ela, durante o processo, funcionários da companhia ainda riram da situação, o que agravou sua indignação.

Para conseguir retornar para casa no mesmo dia, a agência providenciou uma nova passagem, com outro voo. A atriz destacou que chegou a apresentar o comprovante de pagamento da passagem original, mas foi informada de que a transação não constava no sistema da TAP.

No vídeo publicado, Piovani fez um desabafo sobre o episódio. “Estou fazendo esse vídeo para deixar registrado aqui a situação e para abrir um debate: até quando nós, passageiros, consumidores, vamos ser tratados dessa maneira, pagando cada dia que passa mais caro por serviços cada vez piores e, a cada dia que passa, a gente perde mais direitos?”, questionou.

Ela também levantou a hipótese de ter sido alvo de discriminação. “Será que eu fui mais uma mulher acima de 40 anos, solteira, escolhida para me dar mal? Pode ser que eu tenha sido. É isso, TAP. Agora com vocês. Os advogados já foram conectados, vamos abrir um processo, mas que vergonha”, afirmou.

Na legenda da publicação, a atriz voltou a criticar a atuação das companhias aéreas. “Nós não podemos nos deixar vítimas das companhias áreas, que só aumentam preços, diminuem espaços e direitos e podem atrasar, cancelar voos e, através dos monopólios, serem sempre os que detêm as vantagens”, escreveu.

Apesar das críticas, Piovani fez questão de destacar o trabalho dos funcionários que atuam diretamente com o público. “Todo o meu respeito aos funcionários gentis e sorridentes, não terceirizados, que sim, são a grande base da pirâmide, que, dentro dos aviões, fazem o verdadeiro dia a dia dessas empresas”, finalizou.

