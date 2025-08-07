Queridinha da Disney nos anos 2000, Lindsay Lohan retorna a Hollywood

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Conhecida por suas madeixas ruivas (e às vezes, loiras) e pelos papéis em comédias românticas no universo teen dos anos 2000, a atriz Lindsay Lohan, 39, retorna às telonas estrelando mais uma produção da Disney, o estúdio que a catapultou ao estrelato.

Nesta quinta-feira (7), ela revive o papel de Anna em "Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda", um novo capítulo que se junta à lista de clássicos daquela época que ganharam sequências -outro exemplo é "O Diabo Veste Prada" (2006), que terá uma continuação em 2026.

Lindsay tinha apenas 17 anos quando estreou em "Sexta-Feira Muito Louca" (2003), um dos primeiros filmes a garantir seu sucesso como atriz adolescente. Antes disso, ela já era queridinha da Disney, tendo interpretado as gêmeas que tentam reunir os pais divorciados no remake de "Operação Cupido" (1998).

Mais velha de quatro irmãs, a atriz, nascida em Nova York (EUA) é filha do empresário Michael Lohan e de Dina Lohan, que atuou como sua agente.

O pai de Lindsay já foi detido algumas vezes e, no início deste ano, foi preso por violar os termos de sua liberdade condicional. A detenção ocorreu poucas semanas depois da emissão de um mandado de prisão, relacionado a uma acusação de agressão à sua ex-esposa.

O interesse por Lindsay no Brasil começou a crescer em 2004, especialmente após o lançamento de "Meninas Malvadas", filme em que ela interpretou a ingênua Cady, que tenta se encaixar no meio do trio de patricinhas liderado por Regina George -papel de Rachel McAdams. O filme foi tão popular que até ganhou uma versão musical, tanto nos cinemas quanto nos palcos.

Segundo dados do Google Trends, o primeiro pico de interesse pela atriz coincidiu com outra produção de destaque em seu currículo, "Confissões de uma Adolescente em Crise" (2004). Seu papel era o de uma garota que sonha em ser a mais popular da escola, tema que dominava os cinemas na época.

Aproveitando o hype da fama, ela lançou seu primeiro álbum, "Speak", com músicas que lembram o estilo de Britney Spears em "...Baby One More Time" (1999). No entanto, sua carreira musical nunca decolou da mesma forma que sua trajetória no cinema.

Em 2005, a atriz retornou à Disney para protagonizar "Herbie - Meu Fusca Turbinado", que também foi um grande sucesso de bilheteira com Lindsay contracenando com um fusca mágico. No ano seguinte, ela continuou explorando o universo das comédias românticas e estrelou "Sorte no Amor", mais uma produção que reforçou seu status de estrela juvenil

Fora das telas, sua carreira em ascensão começou a desmoronar. Entre 2007 e 2011, a atriz enfrentou seus períodos mais turbulentos, sendo presa por dirigir alcoolizada e por posse de cocaína. Ela passou por reabilitação e chegou a usar um dispositivo de monitoramento de álcool.

Em 2011, posou nua para a Playboy (cachê de quase US$ 1 milhão) e foi capa da edição de janeiro/fevereiro de 2012. Na época, um serviço de informações sobre vendas de anúncios revelou que a edição com a atriz foi a segunda mais lucrativa da revista, atrás apenas da edição com a socialite Kim Kardashian.

Apesar de várias tentativas de retomar sua carreira com alguns projetos cinematográficos, a fama da atriz nas telonas foi interrompida, e os filmes de que ela participou não alcançaram o sucesso de outrora.

Foi apenas em 2022 que Lindsay voltou a chamar a atenção, ao estrelar a comédia romântica natalina da Netflix, "Uma Quedinha de Natal". Esse foi também o momento em que os brasileiros passaram a buscar mais sobre ela, segundo dados do Google Trends.

Além disso, a aparência da atriz passou a ser alvo de curiosidade, o que gerou um aumento nas buscas por comparações de "antes e depois". Ela foi apontada como possível beneficiária de um deep plane facelift, um procedimento que reposiciona músculos, ligamentos e pele, oferecendo um resultado mais natural.

Em entrevista à revista Elle em maio deste ano, Lindsay afirmou que não teria tempo de fazer uma cirurgia plástica e se recuperar sob os holofotes. "Eu fico tipo, quando? Com quanto tempo? Onde?", questionou.

Atualmente, ela está casada com o banqueiro Bader Shammas, com quem tem um filho de 2 anos. O casal vive em Dubai, longe do foco de Hollywood.

"Eu vivo uma vida muito normal. Não tem aquela preocupação de 'não posso comer nesse lugar porque alguém pode tirar uma foto do meu filho'. E é só isso, eu me sinto muito segura", disse em entrevista ao programa Live with Kelly and Mark sobre como é viver nos Emirados Árabes Unidos.