Marido de cantora gospel Amanda Wanessa agride sogro em hospital

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dobson Santos, marido da cantora gospel pernambucana Amanda Wanessa, foi filmado agredindo fisicamente o sogro, José Odilon da Silva Filho, dentro do Hospital Português, no Recife, na última quinta-feira (31). A artista, que está em coma desde 2021, havia sido transferida para a unidade e internada na UTI.

As imagens da agressão foram registradas por familiares de Amanda e mostram Dobson desferindo um chute contra o pai da cantora, em meio a uma discussão com xingamentos como "idiota", "babaca" e "vagabundo". A irmã da artista gravou o vídeo durante o desentendimento, que ocorreu quando a família tentava acompanhar o atendimento médico de Amanda, mas foi impedida de permanecer no local.

O episódio intensifica o embate judicial entre os pais da cantora e o marido, que detém atualmente a curadoria legal da artista. A família acusa Dobson de negligenciar o tratamento domiciliar de Amanda e afirma que ela vem sendo submetida a maus-tratos. Em nota, os familiares agradeceram o apoio do público e reiteraram o compromisso com o bem-estar da filha:"Apesar da adversidade vivida, a família mantém seu propósito inabalável: assegurar à Amanda todos os recursos humanos, afetivos e médicos necessários para que ela tenha, acima de tudo, paz, conforto e condições de recuperação."

O caso foi registrado na Delegacia do Idoso, e a família pede que a situação seja tratada com seriedade e respeito.

Em nota enviada à reportagem, Dobson Santos negou ter agido com violência e afirmou ser vítima de uma campanha difamatória. Ele alega que os vídeos divulgados nas redes sociais são "manipulados e descontextualizados" e foram publicados sem sua autorização, o que configuraria, segundo ele, uma grave violação de direitos fundamentais.

"Não me intimidarei. Estou determinado a restabelecer a verdade com serenidade, responsabilidade e amparo na lei. Minha história, minha conduta e meu compromisso com a verdade falam por si", diz Dobson no comunicado.

O empresário também anunciou que já adotou medidas legais, incluindo a solicitação das imagens completas ao hospital, a abertura de processos por calúnia, difamação e uso indevido de imagem, além de ações indenizatórias contra os responsáveis pela divulgação do material.

Amanda Wanessa ganhou notoriedade no cenário gospel, somando milhões de visualizações no YouTube. Em janeiro de 2021, ela sofreu um grave acidente na rodovia PE-60, quando o carro que dirigia colidiu com dois caminhões. Desde então, a cantora está em estado vegetativo, sem sinais de consciência.

