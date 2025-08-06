Defesa de P. Diddy denuncia comida com larvas e pede soltura da prisão

© <p>Getty Images</p>

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A equipe jurídica de Sean "Diddy" Combs voltou a acionar a Justiça norte-americana com um novo pedido de soltura.

O rapper estaria enfrentando condições desumanas no Centro de Detenção Metropolitano de Brooklyn, em Nova York. Em uma carta enviada ao juiz federal Arun Subramanian, o advogado Marc Agnifilo denuncia que P. Diddy tem recebido alimentos vencidos e até infestados por larvas. A informação é do Page Six, que teve acesso ao documento que inclui fotos anexadas como prova das alegações.

A defesa também criticou os constantes lockdowns impostos pela unidade. O Centro de Detenção estaria restringindo severamente a circulação dos presos, segundo o advogado.

As denúncias foram usadas como base para reforçar o novo pedido de liberdade sob fiança. A solicitação ocorre a poucos meses da sentença definitiva, prevista para outubro.

P. Diddy está preso desde setembro de 2024. Ele foi absolvido das acusações mais graves, como associação criminosa e tráfico sexual, mas acabou condenado por dois casos de transporte com fins de prostituição.

