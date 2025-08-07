MC Livinho deixa Dança dos Famosos 2025 por orientação médica

© Divulgação

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - MC Livinho, 30, deixou o quadro Dança dos Famosos 2025 antes mesmo da estreia da competição no Domingão com Huck. O cantor precisou abandonar a atração por orientação médica, após sentir fortes dores durante os ensaios nesta segunda-feira (4), e a produção do programa já estaria em busca de um novo participante.

A reportagem entrou em contato com a Globo, que confirmou a saída do cantor e informou que, em breve, mais informações sobre a saída de MC Livinho e o novo participante serão divulgadas.

A desistência de Livinho ocorre poucos dias após sua recuperação de um acidente de moto. O caso aconteceu na última terça-feira, 29 de julho, em São Paulo. Segundo sua equipe, o cantor foi atingido por um carro enquanto se dirigia a um compromisso profissional. Após o impacto, ele caiu no chão e começou a cuspir sangue.

O motorista envolvido no acidente prestou socorro, e Livinho foi levado ao hospital por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Após exames, os médicos identificaram uma fratura com necessidade de sutura em um dos dedos da mão esquerda, além de uma perfuração no pulmão.