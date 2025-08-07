Calvin Harris compartilha foto da placenta da mulher e divide opiniões

© Instagram - Calvin Harris

Calvin Harris anunciou o nascimento do seu primeiro filho esta terça-feira (6). O produtor musical e a mulher Vick Hope são agora pais de Micah, tal como revelaram no Instagram.

"No dia 20 de julho, o nosso menino chegou. O Micah chegou! A minha esposa é uma super-heroína e eu estou completamente impressionado com a sabedoria primordial dela! Muito grato. Te amamos muito, Micah", escreveu o artista na legenda da partilha.

Mas a forma como o músico contou aos seguidores suscitou algumas críticas. Na publicação, Harris mostrou imagens do bebê, compartilhou que o menino nasceu em uma piscina em casa e ainda mostrou a placenta juntamente com as cápsulas que foram feitas a partir da mesma, para a ingestão das mesmas.

"Um aviso sobre a placenta teria sido bom"; "As primeiras imagens teriam sido suficientes"; e ainda: "Não era preciso publicar todo o processo", pode ler-se nos comentários da publicação.

Por outro lado há quem apoie a normalização deste tipo de publicação nas redes sociais.

"Parabéns! Obrigada por normalizar o parto em casa (e as placentas!) com essas fotos lindas. Que sonho"; "Adorei ver a placenta!! Incrível como conseguimos desenvolver um órgão totalmente novo para gerar vida! Ainda bem que não o desperdiçamos, isso é pura magia divina!" e ainda: "As mulheres que estão pedindo um aviso de gatilho é simplesmente triste. É tudo o que tenho a dizer. É normal, pessoal. Cresçam", escreve também outra pessoa.

Mas afinal, quais são os benefícios de comer a placenta?

Segundo um artigo do blogue especializado em saúde materna, 'Mãe me quer', há várias mães que descrevem benefícios depois de comer a placenta. São eles: "menos dores do puerpério, maior produção de leite materno e menor incidência de depressão pós-parto". Porém, até agora não há estudos que indiquem os benefícios significativos que levem a esta prática.