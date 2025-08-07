Notícias ao Minuto
Confira por onde andam dez dos principais nomes da novela escrita por Benedito Ruy Barbosa!

Saiba por onde andam os atores de 'Terra Nostra', próxima trama reprisada da Globo

07/08/2025 10:30 ‧ há 2 horas por Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Globo vai reprisar "Terra Nostra" (1999) a partir do fim deste mês, em substituição a "História de Amor" (1995), na Edição Especial, logo após o Jornal Hoje.

 

Com isso, muita gente pode ter curiosidade sobre o paradeiro dos artistas mais famosos da trama. Estrela da história, Ana Paula Arósio, por exemplo, hoje vive longe dos holofotes por opção própria e cria cavalos na Inglaterra.

Par dela na trama, o ator Thiago Lacerda não atua desde 2023, e Carolina Kasting, que no enredo deu vida a Rosana, mudou completamente de área.

Abaixo, confira por onde andam dez dos principais nomes da novela escrita por Benedito Ruy Barbosa.

Ana Paula Arósio - Na história, foi Giuliana. Na vida real, vive na Inglaterra com o marido, com quem cria cavalos numa fazenda. O sumiço foi uma opção da atriz. Recentemente, reapareceu em uma entrevista no Fantástico. Seu último trabalho foi a série "Na Forma da Lei", antes de pedir desligamento da Globo.

Thiago Lacerda - Fez o mocinho Matteo. Seu último trabalho na dramaturgia foi em 2023, quando viveu Gaspar em "Amor Perfeito".

Antonio Fagundes - O ator veterano tem trabalhado em filmes e peças teatrais. Em abril, junto com o amigo Stênio Garcia, reviveu a dupla Pedro e Bino de "Carga Pesada" no especial de 60 anos da emissora. Fagundes não faz trabalhos na Globo desde 2019, quando foi protagonista da novela "Bom Sucesso". O contrato fixo foi encerrado em 2020

Maria Fernanda Cândido - Atualmente, a atriz mora em Paris, na França, e mantém uma carreira internacional. Seu último trabalho foi no filme "O Agente Secreto", protagonizado por Wagner Moura e dirigido por Kleber Mendonça Filho. A última novela foi "Renascer" (2024)

Débora Duarte - Tem se dedicado ao teatro. A última novela na Globo foi "Um Lugar ao Sol" (2021). Também atuou na minissérie "Olhar Indiscreto" (Netflix-2023) e fez participação na trama do SBT "A Caverna Encantada" (2024).

Raul Cortez - O intérprete do personagem Francesco Magliano morreria sete anos depois, em 2006, vítima de um câncer

Antônio Calloni - O ator está escalado para um papel em "Coração Acelerado", próxima das sete da emissora. Tem feito trabalhos recorrentes no canal. Sua última aparição foi como o coronel Belarmino em "Renascer" (2024).

Gabriel Braga Nunes - Atualmente, trabalha com teatro no espetáculo "Shakespeare & Rock'n'Roll". A última novela do currículo foi "Verdades Secretas 2" (Globo-2021), e também fez uma série do Prime Video.

Lu Grimaldi - A atriz fez participação na novela "Êta Mundo Melhor!" na pele de Aurora. Antes, fez "A Infância de Romeu e Julieta" (SBT-2023).

Carolina Kasting - Atualmente, se dedica a outra profissão: as artes plásticas. Ela produz quadros e peças de cerâmica. Esta longe da TV desde 2020, quando atuou em "Salve-se Quem Puder".

 

