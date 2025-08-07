Famosos que se assumiram bissexuais (e a maioria você esqueceu!)

© <p>AgNews/TV Globo</p>

Recentemente, algumas celebridades brasileiras têm surpreendido os fãs por se anunciarem bissexuais, apesar de que algumas revelações nem são novidades. A atriz Débora Nascimento, por exemplo, ficou perplexa com tamanha repercussão do público após ela mencionar sua orientação no 'Domingão do Huck' e disse que isso "nunca foi segredo".

Inclusive, parte desse choque inicial de muitas pessoas acaba se transformando em críticas. Muitos famosos já foram questionados por sua s-xualidade e até desabafaram por terem sido invalidados mesmo dentro da comunidade LGBTQ+. Essas figuras públicas relataram preconceito, sendo chamados de "indecisos", por ficarem "em cima do muro" ou "bi festinhas", como se o fato de sentir atração por homens e mulheres fosse uma tendência a ser seguida.

Polêmicas à parte, compilamos uma lista de estrelas brasileiras que assumiram a sua bissexualidade e a maioria delas você não sabia ou até mesmo esqueceu!