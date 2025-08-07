Atriz de 'Grey's Anatomy' revela doença autoimune e fala sobre alívio após diagnóstico

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Conhecida por interpretar a médica Jo Wilson em "Grey's Anatomy", a atriz britânica Camilla Luddington, 41, revelou estar enfrentando um desafio fora das telas. Em seu podcast Call It What It Is, que apresenta ao lado da ex-colega de elenco Jessica Capshaw, ela contou que descobriu estar com Tireoidite de Hashimoto, doença autoimune que afeta a glândula tireoide.

A descoberta veio após um exame de sangue de rotina. Segundo Camilla, o diagnóstico trouxe um misto de alívio e compreensão. "Senti que tinha a resposta para algo que eu sabia que estava acontecendo", afirmou. "E eu tenho ansiedade com a saúde, então uma parte de mim pensava: 'Será que estou distorcendo a realidade?'", relembrou durante o episódio, divulgado nesta quarta-feira (6).

Entre os sintomas, a atriz destacou o cansaço extremo, que se agravou a ponto de ela precisar de medicação para lidar com a rotina. "Estou no caminho da recuperação. Vai ser uma jornada", disse ela, que se prepara para retornar à 22ª temporada da série médica -a 14ª em que participa desde sua estreia no elenco fixo.

A Tireoidite de Hashimoto é uma condição crônica e autoimune na qual o sistema imunológico ataca erroneamente a glândula tireoide, responsável por regular funções essenciais do organismo, como metabolismo, temperatura corporal e energia.

Mesmo lidando com a condição, Camilla segue envolvida com seus projetos profissionais. A nova temporada de Grey's Anatomy, prevista para estrear nos Estados Unidos ainda este ano, deve mostrar a personagem Jo enfrentando novos desafios.