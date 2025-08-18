Notícias ao Minuto
As pessoas mais fotografadas da história (e suas fotos mais famosas)!

Os famosos mais icônicos capturados pela câmeras repetidamente!

Celebridades sempre nos fascinaram. Sejam em grandes eventos, desfilando em tapetes vermelhos ou simplesmente fazendo compras, as câmeras nunca estão longe. Paparazzi costumam ser pagos para capturar cada momento. Essas fotos aparecem rapidamente em capas de revistas e redes sociais, alcançando milhões de pessoas no mundo todo.

 

Algumas estrelas são mais fotografadas do que outras e se tornaram rostos icônicos que vemos repetidamente. De estrelas de cinema a membros da realeza, suas imagens estão por toda parte. Embora seja difícil separar um único registro dos demais, selecionamos uma das fotos mais famosas (ou infames) de cada um desses famosos, que circulam com frequência.

Curioso para saber quais celebridades são as mais fotografadas da história? Clique para descobrir.

