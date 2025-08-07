Além de Preta Gil, conheça outros artistas que também tiveram as cinzas distribuídas

© Reprodução

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após a morte de Preta Gil, no último mês de agosto, foi anunciado que as cinzas da cantora seriam divididas entre amigos e familiares próximos -exatamente como havia pedido em vida. Embora os destinatários não tenham sido revelados, já se sabe que cada um poderá dar, a sua porção, um fim simbólico e emocionalmente significativo, como transformar parte em joia ou espalhar em locais especiais na Bahia.

Uma parte ficará permanentemente no Columbário do Crematório e Cemitério da Penitência, na Zona Portuária do Rio. O espaço conta com um busto realista da cantora, que poderá ser visitado por fãs e admiradores.

O gesto de eternizar artistas por meio de homenagens personalizadas após a cremação tem se tornado mais comum entre personalidades e suas famílias -como no caso de Rita Lee, Paulo Gustavo e Jô Soares. Cada um teve um adeus à sua maneira, sempre com forte ligação afetiva com os lugares ou pessoas que marcaram suas trajetórias.

Rita Lee, por exemplo, já havia deixado claro em seus livros que gostaria de ser cremada e se transformar em vida. "Quero ser cremada e ter as cinzas jogadas na minha horta caseira sem agrotóxicos para me transformar numa alface suculenta", escreveu em "Outra Autobiografia". O desejo vem sendo respeitado por Roberto de Carvalho, seu companheiro por mais de 40 anos, que mantém as cinzas em um altar especial construído na casa do filho, com uma urna em forma de esfera. "Vamos jogá-las no jardim, mas só quando eu subir e encontrar com ela", disse ele à revista Veja.

Já Jô Soares, que faleceu em agosto de 2022, teve parte de suas cinzas transformadas em diamante por iniciativa de sua ex-mulher, Flávia Soares. "Uma amiga que nos apresentou contou que o pai dela havia virado diamante na Holanda, e eu fiz isso. Está em um cofre guardado", contou Flávia em entrevista ao programa Conversa com Bial. "Não sei o que fazer ainda, mas quero fazer um patuá".

Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, escolheu a cidade de Nova York para eternizar parte do humorista. Em novembro de 2021, sete meses após a morte do ator, ele espalhou as cinzas no parque público Little Island, às margens do Rio Hudson. "Te sentir em cada lugar, em cada amigo, em cada amor espalhado pelo mundo!", escreveu Bretas em um post emocionado nas redes sociais.