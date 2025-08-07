Quem é Maumau, humorista e influenciador preso em operação da Polícia Civil

© Reprodução / Redes Sociais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O humorista e influenciador Mauricio Martins Junior, conhecido como Maumau, foi preso na manhã desta quinta-feira (7), em São Paulo, durante operação da Polícia Civil contra influenciadores que divulgam jogos online -eles são suspeitos de lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Maumau foi preso em flagrante porque a polícia encontrou uma arma sem registro na casa dele.

O influenciador acumula 3,4 milhões de seguidores no Instagram, que ele usa para divulgar sorteios e plataformas de jogos.

Ele é amigo de Renato Cariani, empresário e influenciador do mundo fitness. Os dois aparecem em diversos vídeos com interações humoristícas, muitas delas em academias. Cariani é padrinho da filha de Maumau.

O empresário foi alvo de operação da Polícia Federal em dezembro de 2023, suspeito de participar de grupo investigado por desvio de 12 toneladas de produtos químicos para produção de 19 toneladas de cocaína e crack. Uma das empresas investigadas tinha ele como sócio. Cariani sempre negou as acusações.

Em diversas publicações, Maumau aparece ao lado de famosos, como Carlinhos Maia, além de cantores, como Tierry e PK Delas. Ele também aparece com Rafael da Rocha Buarque, outro alvo da operação.

Em seu Instagram ele exibe uma vida de luxo, com viagens internacionais e carros milionários e divide a rotina com a família e amigos.

Maumau foi um dos alvos de operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, na manhã desta quinta contra influenciadores digitais que divulgam jogos de azar por meio de redes sociais. As diligências ocorrem no Rio, em São Paulo e em Minas Gerais.

Entre os alvos da ação estão também as influenciadoras Bia Miranda, sua mãe, Jenny Miranda e Gato Preto, além de Rafael e do próprio Maumau (veja a lista completa abaixo). Eles usam as redes sociais para divulgar o game popularmente conhecido como jogo do tigrinho e outros semelhantes.

A reportagem entrou em contato com todos os alvos da operação via rede social, mas não recebeu resposta até a publicação deste texto.

A Operação Desfortuna é realizada pela DCOC-LD (Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro). Segundo a investigação há indícios de lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Segundo os agentes, as postagens realizadas pelos investigados contêm promessas enganosas de lucros fáceis, com o intuito de atrair seguidores para essas plataformas de apostas.

"No decorrer das investigações, foram identificados sinais claros de enriquecimento incompatível com a renda declarada pelos influenciadores, que ostentavam nas redes sociais estilos de vida luxuosos, com viagens internacionais, veículos de alto padrão e imóveis de alto valor", afirmou a Polícia Civil.

As investigações financeiras identificaram movimentações atípicas que superam R$ 4,5 bilhões, realizadas por meio de contas vinculadas aos investigados e a empresas de fachada associadas ao grupo.

Além da promoção de jogos ilegais, os investigados são suspeitos de integrar uma organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas entre divulgadores, operadores financeiros e empresas de fachada, diz a investigação.

A estrutura seria usada para ocultar a origem ilícita dos recursos, caracterizando lavagem de dinheiro. A DCOC-LD também identificou conexões entre alguns envolvidos e pessoas com antecedentes ligados ao crime organizado, o que elevou o grau de complexidade da investigação.

As investigações foram desenvolvidas de forma conjunta com o GRA (Gabinete de Recuperação de Ativos) e com o Lab-LD (Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro) da Polícia Civil.



VEJA QUEM SÃO OS INFLUENCIADORES ALVOS DA OPERAÇÃO

- Bia Miranda: Ficou conhecida como neta da Gretchen e aumentou sua visibilidade ao participar do reality show "A Fazenda 14", do qual foi vice-campeã, e por suas polêmicas envolvendo a mãe, Jenny Miranda

- Jenny Miranda: Ficou famosa ao namorar Thammy Miranda, filho da cantora Gretchen e vereador por São Paulo

- Rafael da Rocha Buarque: Natural do Rio de Janeiro, é ex-atleta profissional e se dedica ao funk.

- Maurício Martins Júnior: Maumau, também conhecido como MauMauZK, é famoso por seus conteúdos de humor e experiências inusitadas, especialmente no universo do jogo Free Fire.

- Samuel Sant'anna da Costa: Conhecido como Gato Preto, se destaca com conteúdos sobre ostentação e humor.

- Sun Chunyang: Sócio da empresa Cash Pay, que administra plataformas de apostas. A empresa já é alvo de uma investigação da Polícia Federal.

Demais alvos: Paulina de Ataide Rodrigues; Tailane Garcia dos Santos; Micael dos Santos de Morais; Paola de Ataide Rodrigues; Lorrany Rafael Dias; Vanessa Vatusa Ferreira da Silva; Tailon Artiaga Ferreira Silva; Ana Luiza Ferreira do Desterro Simen Poeis; e Nayara Silva Mendes.