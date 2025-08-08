Oruam acumula multa de mais de R$ 40 mil com Ibama por manter animais silvestres em casa

© <p>Reprodução Instagram @oruam_</p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Além de ser recentemente indiciado por sete crimes, incluindo tráfico de drogas e resistência qualificada. O rapper Oruam, filho de Marcinho VP, um dos líderes do Comando Vermelho, foi multado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) em R$ 40,5 mil.

O cantor foi atuado em duas ocasiões distintas. A primeira aconteceu em 2023 por Oruam manter de forma irregular quatro animais silvestres em cativeiro em sua residência, entre eles, um gato-maracajá -raça avaliada em R$ 100 mil. Além do felino, o cantor tinha uma arara-vermelha, um papagaio e um macaco-prego.

O artista foi novamente multado no mesmo ano por dificultar a fiscalização ambiental ao não atender à notificação do Ibama.

O Ibama iniciou a investigação após denúncia registrada na plataforma Fala.br. Conforme o órgão, o cantor foi notificado e, mesmo após o prazo, não respondeu aos pedidos de documentação dos animais. As infrações ambientais configuram uma ameaça à biodiversidade do Brasil, no que tange ao tráfico de animais silvestres.

Segundo o Ibama, até o momento, Oruam não efetuou o pagamento das multas. O tráfico de animais silvestres, crime pelo qual ele foi investigado, é um crime ambiental passível de multas e até detenção, conforme a Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998).