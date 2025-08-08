Milton Cunha elogia Janja em cerimônia: "deusa intelectual"

© Divulgação / TV Globo - Francisco Cepeda

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na última quarta-feira (6), Milton Cunha marcou presença na cerimônia de sanção dos projetos de lei que reconhecem o Carnaval do Rio de Janeiro como manifestação da cultura nacional e instituem o Dia Nacional da Axé Music. Durante o evento, realizada no Palácio do Planalto, em Brasília, o carnavalesco e comentarista não escondeu sua alegria ao reencontrar a primeira-dama Janja.

"A Janja é uma querida de alguns anos. Sempre a encontro no Círio de Nazaré, ela sempre muito alegre. Ela dança, e eu adoro gente que dança, que ri. Acho ela uma deusa intelectual bonitona", declarou Milton.

Além de primeira-dama, o evento, contou com a participação do presidente Lula e da ministra da cultura, Margareth Menezes. "Estou feliz de estar com eles porque esse reconhecimento de que o Carnaval do Rio é patrimônio é muito legal."

Ele também comentou sobre uma foto com a primeira-dama compartilhada nas redes sociais. "Ela me pediu e eu fui com o maior prazer; aliás, com ela, eu iria até o inferno", afirmou o comentarista.

Estiveram também presentes na cerimônia autoridades como a ministra Gleisi Hoffmann, o presidente da Embratur Marcelo Freixo, e parlamentares responsáveis pelos projetos, como Laura Carneiro (PSD-RJ) e Lídice da Mata (PSB-BA), além de outras personalidades como Benedita da Silva e Talíria Petrone.