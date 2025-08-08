Associação repudia exposição de mulher com nanismo em show de Nattan

© Divulgação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Nattan tem sido acusado de capacitismo por promover uma brincadeira durante uma apresentação que envolvia uma mulher com nanismo. Durante show em São Lourenço da Mata (PE), o músico ofereceu R$ 1.000 ao homem que aceitasse dar um beijo na boca dela.

No episódio, ocorrido no último sábado (2), após dois rapazes negarem o pedido, um cinegrafista que filmava o evento subiu ao palco para beijar a mulher. "Ele pode até perder o emprego, mas os R$ 1.000 ele não perde", disse Nattan. O beijo aconteceu ao som de "Pense em Mim", de Leandro e Leonardo.

Pelas redes sociais, a Annabra (Associação Nanismo Brasil) publicou uma nota de repúdio e prometeu levar a denúncia ao Ministério Público. Procurado, Nattan não se manifestou.

"Não somos piada. Somos pessoas. O que aconteceu no palco de um show em São Lourenço da Mata (PE) não foi 'brincadeira' nem 'entretenimento'. Foi capacitismo. E isso é crime", diz trecho do comunicado.

"Durante a apresentação, o cantor Nattan ofereceu um pix para que uma mulher com nanismo fosse beijada por um cinegrafista, expondo publicamente sua condição e desrespeitando sua dignidade" afirma outro trecho do comunicado.

A nota ainda se refere ao posicionamento de alguns dos seguidores que afirmam que a mulher consentiu o ato. "O fato de uma pessoa com nanismo consentir ou participar de uma cena como essa não significa que toda a comunidade aceite ou ache engraçado. Normalizar isso é abrir espaço para perpetuação do preconceito."