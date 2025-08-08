Segurança barra Jennifer Lopez em loja da Chanel na Turquia

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Jennifer Lopez barrada na entrada de uma loja? Pois é. Isso aconteceu nesta segunda-feira (4) em Istambul, na Turquia. Segundo o Daily Mail, a cantora, 56, foi impedida de entrar em uma loja da Chanel no badalado shopping Istinye Park. Sem reconhecer a intérprete de "Get Right" e "I Am Real", um segurança alegou que o local estava "lotado" e negou o acesso ao local.
J.Lo apenas respondeu: "Ok, sem problemas", e seguiu para outras lojas de grifes de luxo, onde passou cerca de três horas em uma maratona de compras que teria custado milhares de dólares. Ainda segundo a publicação britânica, a Chanel tentou contornar a situação e convidou Jennifer a retornar após perceber a gafe, mas ela recusou.
Em turnê mundial com o espetáculo Up All Night Live 2025, Lopez já se apresentou em cidades como Abu Dhabi, Sharm El Sheikh, Cazaquistão e Yerevan. Antes de subir ao palco no primeiro show na Turquia nesta terça-feira (5)– ela chamou o público nas redes sociais para o evento com a mensagem "Istambul! Vocês vão lotar o show ?".