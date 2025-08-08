SBT e Disney+ anunciam patrocinadores da nova temporada de The Voice Brasil

© Divulgação

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O SBT e o Disney+ anunciaram nesta quinta-feira (7) os oito patrocinadores da nova temporada do reality musical The Voice Brasil, que estreia em outubro.

As cotas de patrocínio foram adquiridas por Aurora, Bem Brasil, Caixa Econômica Federal, Medley, Mercado Livre, Óticas Carol, Rexona e Ypê.

A nova fase do programa, apresentada por Tiago Leifert e com Boninho como showrunner e coprodutor ao lado da Formata Produções e Conteúdo, terá as gravações iniciadas em setembro. Os episódios serão exibidos simultaneamente no SBT e no Disney+, onde também serão disponibilizados conteúdos exclusivos após cada capítulo semanal.

Com formato padronizado internacionalmente, o reality musical deve manter no SBT a mesma estrutura adotada nas versões exibidas em outros países. Na fase inicial da seleção, os candidatos enviaram dois vídeos: um contando sua trajetória pessoal e sua relação com a música, e outro dedicado à apresentação vocal. As inscrições foram feitas por 10 dias em julho no site oficial do SBT.

O The Voice Brasil teve 12 temporadas na Globo, sendo a última exibida em 2023. Todas foram dirigidas por Boninho. Além da disputa tradicional de cantores, o reality também ganhou outras versões na Globo, como o Kids, com crianças, e o The Voice+, com candidatos com idade superior a 60 anos.