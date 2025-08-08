Notícias ao Minuto
Anitta se reinventa e começa a produzir suas próprias músicas

A cantora vem aprendendo a gravar e produzir suas próprias músicas e está montando um estúdio em sua casa no Rio

08/08/2025 17:30 ‧ há 49 minutos por Folhapress

RIO DE JANEIRO, SP (FOLHAPRESS) - Anitta, 32, anunciou nas redes sociais que está iniciando uma nova fase em sua carreira musical. Em um vídeo, a cantora contou que vem aprendendo a gravar e produzir suas próprias músicas e que está montando um estúdio em sua casa avaliada em R$ 11 milhões, no Rio.

 

"Agora que tenho tempo, aprendi a me gravar e a fazer minhas próprias edições, algo que antes não conseguia", disse. Segundo ela, a decisão surgiu do desejo de ter mais controle sobre o processo criativo e explorar novas possibilidades sonoras. Enquanto as obras do estúdio não terminam, Anitta improvisou um espaço em um dos quartos para seguir com as produções.

Anitta também fez um alerta a novos artistas e produtores sobre a importância de entender as questões legais relacionadas à edição e ao uso de samples. Ela contou que muitos profissionais estrangeiros têm buscado autorizações para incluir trechos de funks antigos em novas produções, mas frequentemente esbarram em obstáculos causados por contratos mal elaborados ou pela ausência de registro adequado das músicas originais.

