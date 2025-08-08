Faustão passa por transplante de fígado e de rim em SP

© Divulgação / Band

Nesta quinta-feira (7), Fausto Silva foi submetido a um transplante de fígado, combinado a um retransplante renal em São Paulo. De acordo com o Hospital Israelita Albert Einstein, onde foram feitos os procedimentos, as cirurgias já eram planejadas há um ano.

O boletim médico do apresentador destaca que ele estava internado desde o dia 21 de maio devido a uma infecção bacteriana aguda com sepse. Desde então, Faustão passou por um controle infeccioso e reabilitação clínica e nutricional para estabilização do quadro de saúde.

Histórico de Saúde

Fausto Silva enfrenta histórico de complicações de saúde desde 2023 quando passou por um transplante de coração, após um quadro de insuficiência cardíaca.

No começo de 2024, o apresentador foi submetido a um transplante de rim, em decorrência do agravamento de uma condição renal crônica.

No início deste ano, Faustão foi internado novamente devido a uma infecção, mas teve alta dias depois e seguiu o tratamento em casa.

O apresentador tem seguido em tratamento sob acompanhamento médico constante e chegou a realizar sessões de hemodiálise até que seu estado clínico permitisse a adoção de outro protocolo.



