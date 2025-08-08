Quem são os 'galãs feios' que estão dominando a TV e Cinema

© <p>TV Globo/Ju Coutinho</p>

Como alguém pode ser feio e bonito ao mesmo tempo? Pois, o termo galã feio, muito empregado aos famosos que estrelam filmes, séries e novelas, refere-se a um homem que não é convencionalmente atraente, segundo os 'padrões de beleza' tradicionais, mas tem um borogodó difícil de explicar... Esses indivíduos geralmente têm características muito incomuns e marcantes e, à primeira vista, nem são considerados bonitos... Mas eles vão ficando bonitos, entende? Como?

Além dos traços físicos, uma certa atitude, charme e personalidade fazem dos galãs feios crushes de muita gente. E o mais irônico é que alguns desses astros masculinos interpretam vilões ou anti-heróis, mas não conseguimos odiá-los, mesmo depois de cometerem atrocidades em cena! Curioso para conhecer o galãs feios mais quentes do momento? Clique na galeria e você vai compreender que o ditado "a beleza está nos olhos de quem vê" é pura verdade!