Advogado de Diddy diz achar que pena será de até três anos e quer prisão domiciliar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A equipe legal de Sean "P. Diddy" Combs afirma esperar que a pena do rapper, condenado por transporte para fins de prostituição no início de julho, seja de entre um e três anos, e que tentará chegar a um acordo para prisão domiciliar. A sentença sai em 3 de outubro.

Marc Agnifilio, principal advogado do artista, disse, em entrevista ao portal TMZ, nesta sexta, que Diddy precisa de terapia para tratar seus problemas de raiva e uso de entorpecentes. Ele argumenta que a prisão não seria o lugar ideal para ajudá-lo, e por isso considera pedir ao juiz que o empresário cumpra a pena em casa.

O artista foi considerado inocente das acusações mais graves, de tráfico sexual e associação criminosa. A pena máxima para os dois casos de transporte interestadual para prostituição é de 20 anos.

Agnifilio também afirmou ao TMZ que está montando uma equipe para realizar o tratamento de Diddy e que a terapia seria uma condição para a liberdade supervisionada.

O rapper teria admitido ao advogado que precisa desses cuidados, e prometeu aproveitar ao máximo seu encarceramento para lidar com seus problemas.

O rapper está sob custódia de um centro de detenção no Brooklyn, em Nova York, desde que foi preso, em setembro do ano passado. A defesa alega que Diddy recebe alimentos vencidos ou até infestados de larvas na prisão. Nesta segunda (4), ele teve seu pedido de fiança negado apesar de propor US$ 50 milhões, ou R$ 278 milhões, para aguardar sua sentença em liberdade.