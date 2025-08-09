Mulher de Arlindo Cruz permaneceu ao lado do sambista até o fim

© Reprodução

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Babi Cruz, 62, esteve ao lado de Arlindo Cruz em todas as etapas do tratamento médico do sambista, que enfrentava sequelas de um AVC (acidente vascular cerebral) desde março de 2017. O artista morreu nesta sexta-feira (08), aos 66, no Rio de Janeiro.

A empresária, apesar das críticas que recebeu após assumir um novo relacionamento, no início do ano, continuou participando ativamente da rotina e contribuindo com os cuidados demandados pelo marido. Também não faltaram demonstrações públicas de afeto e amor.

Arlindo sofreu um AVC em março de 2017 e, desde então, sofria com sequelas do problema de saúde. À época, ele se preparava para um show do projeto "Pagode 2 Arlindos" ao lado do filho, Arlindinho, em Osasco (SP).

Babi e o sambista se conheceram quando a empresária tinha apenas 15 anos de idade. Ela estava se apresentando em uma temporada no Asa Branca Lapa, a convite de Beth Carvalho, e Cruz foi assistir a um dos shows.

Os dois oficializaram a união em 2012, após mais de 20 anos de relacionamento. "Acho fundamental o casamento, até como exemplo para meus filhos da importância da família", disse o músico, em conversa com a revista Caras, à época. Babi e Arlindo tiveram dois filhos: Flora (20) e Arlindinho (31).

Em 2022, eles voltaram a subir no altar. Comemorando dez anos de oficialização, os dois renovaram os votos ao lado de familiares e amigos no espaço Lajedo, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. "Fiquei noiva em 13 de setembro de 1986. Eu tinha 15 anos. E casei no dia 13 de maio de 2012. Fiquei noiva durante 26 anos [risos]. No ano em que casei, até avó eu fui", contou a empresária à revista Quem.

APOIO DURANTE O TRATAMENTO

Babi foi presença constante ao longo de todo o período de tratamento de Arlindo Cruz. Após o AVC, o cantor iniciou um tratamento com óleo de cannabis, a fim de minimizar as sequelas trazidas pelo acidente vascular cerebral.

No Instagram, a esposa do músico comentou que o tratamento chegou a apresentar efeito positivo com melhoras tanto em pontos físicos quanto cognitivos. "O tratamento já vem mostrando resultados significativos em aspectos físicos e cognitivos. Esse é só o início, poeta. Estamos muito esperançosos", sinalizou.

Em entrevista ao canal Sambarazzo, em 2022, ela disse que não tinha mais esperanças de reversão do quadro. "Não tenho absolutamente nenhuma expectativa de reversão. Já tive. É muito duro dizer isso. Mas não tenho. Acabou. Agora, é outra história, é outro papo, é outra realidade. É dar qualidade de vida para ele, cuidar dele, e é isso."

NOVO RELACIONAMENTO

No início de 2023, Babi assumiu um relacionamento com André Caetano -empresário que conheceu durante as eleições de 2022, quando concorreu a uma vaga como deputada estadual no Rio. Em entrevista à jornalista Fábia Oliveira, a empresária ressaltou que o músico continuaria sendo uma prioridade na vida dela.

"Eu conheci o André Caetano no momento da política. Ele foi um coordenador e nós estamos começando um relacionamento. Está na hora de pensar em mim. O Arlindo é a prioridade da minha vida, uma prioridade da minha família e, se eu vier a me relacionar com alguém, quem quer que seja, vai ter que ter o Arlindo como prioridade", disse.

