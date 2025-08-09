Fabiano, dupla de Cesar Menotti, perde mais de 50 quilos

© Reprodução

LEONARDO VOLPATO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Fabiano, dupla de Cesar Menotti, usou as redes sociais para mostrar o antes e o depois da perda de 52 quilos. Segundo ele, não houve intervenção médica e tudo foi feito por força de vontade.

"Fácil não é! Mas impossível também não. Postei no feed para mostrar que é possível e vale a pena. Saúde acima de tudo", disse ele.

Embora já tenha perdido uma quantidade considerável de peso, ele diz que ainda não chegou no peso ideal. "A luta continua, e eu estou vencendo", emendou.



O cantor comemora a mudança de visual menos de um mês após sair ileso de um acidente de carro na BR 040, perto de Juiz de Fora (MG). Na ocasião, também usou seu perfil para tranquilizar os fãs.

"Tivemos um grande livramento. Apesar de o carro ter acabado, estamos muito bem", disse o sertanejo, horas após o acidente. Ele estava no carro com o secretário, que sofreu apenas um corte na mão direita.

O cantor ia de Belo Horizonte a Cordeiro e, no km 771 da rodovia, tentou desviar após um veículo quase parar na sua frente. O carro de Fabiano entrou na contramão e bateu lateralmente em outro automóvel, dirigido por um policial militar que estava de folga e também não sofreu ferimentos.

