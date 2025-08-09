Velório de Arlindo Cruz será aberto ao público na quadra da Império Serrano

© <p>Tv Globo / Alex Carvalho</p>

WESLLEY NETO E PÉTERSON NEVES

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O velório de Arlindo Cruz, que morreu nesta sexta-feira (08) aos 66 anos, será realizado no sábado (09) na quadra oficial da escola de samba Império Serrano, em Madureira (RJ).

Horários e novos detalhes ainda serão divulgados pela família. A equipe do cantor confirmou que o corpo será velado na escola de samba antes da realização do enterro. O velório será aberto ao público, e deve ser iniciado durante a manhã.

Arlindo Cruz era um dos importantes nomes da Império Serrano. O sambista e compositor fazia parte da escola de samba desde a década de 1980, e contribuiu com 11 sambas-enredo para a instituição.

O Império Serrano homenageou o artista nos últimos anos de sua vida. Primeira a desfilar no domingo de Carnaval de 2023, a escola apresentou o enredo "Lugares de Arlindo". O carro principal, que trouxe o artista à avenida, exibiu uma alegoria com uma escultura do homenageado usando uma coroa e tocando banjo.

Sentado em uma cadeira de rodas, Arlindo foi o principal destaque do último carro alegórico. Artista foi acompanhado do filho, Arlindinho, da mulher, Babi Cruz, e de outros familiares. Médicos também estiveram por perto para garantir as condições básicas do desfile.

