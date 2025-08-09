Jessie J anuncia nova cirurgia e mantém otimismo na luta contra o câncer

© Getty Images

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A cantora Jessie J, 37, anunciou, em uma publicação nos stories do Instagram nesta sexta-feira (8), que passará por mais uma cirurgia ainda este ano. Apesar dos desafios de saúde, a estrela pop reafirmou que não deixará os obstáculos a abaterem. "Não saí de uma grande gravadora depois de 18 anos para ter medo de reescrever as regras para que se encaixem na minha vida e saúde, tornando-as realistas em relação ao que posso entregar em todos os papéis da minha vida."

Mãe de Sky, de 2 anos, a cantora contou que recebeu o diagnóstico de câncer de mama em junho. Passou por mastectomia e cirurgia de reconstrução, e segue em recuperação. Ela então listou seus compromissos com otimismo: "Mais uma cirurgia este ano. Eu consigo. Criar uma criança pequena. Eu consigo. Lançar músicas novas. Eu consigo."

Jessie reconhece que o caminho será diferente do planejado, mas reforça a necessidade de adaptação. "É assim que a vida é, as coisas mudam e ou a gente entra em pânico porque não é como deveria, ou a gente se adapta. Estou apenas seguindo o fluxo da vida e dando o meu melhor", disse. "A vida adulta é feita de camadas, tem altos e baixos, e a gente só precisa continuar vivendo em meio a tudo isso. Então, aqui estou eu vivendo", acrescentou.

A cantora não detalhou qual será o próximo procedimento médico. Na última segunda-feira (4), Jessie J atualizou os fãs sobre sua saúde após ter sido hospitalizada às pressas por uma infecção e acúmulo de líquido nos pulmões. "Meus sintomas são os mesmos e ainda não sei o que houve de errado. Mas meu sarcasmo e senso de humor continuam firmes", comentou.

Jessie J está confirmada como uma das atrações do festival The Town, que será realizado entre 6 e 14 de setembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

