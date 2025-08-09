Seis dedos ou exagero no Photoshop? Foto de Kris Jenner levanta dúvidas

© Instagram - Kris Jenner

Kris Jenner levantou dúvidas entre os seguidores nas fotos mais recentes que publicou em sua página no Instagram.

A empresária, de 69 anos, compartilhou uma galeria de imagens usando um vestido e um casaco combinando, ambos em estampa animal print da grife Oscar de la Renta. Ela completou o visual com uma bolsa dourada também da marca, mas o que realmente chamou a atenção dos seguidores da “momager” — apelido que une as palavras mom (mãe) e manager (empresária) — foram as sandálias escolhidas para a ocasião.

O motivo? Kris usava sapatos abertos e, para quem observou de perto, parecia que seu pé tinha seis dedos.



As fotos foram tiradas durante a celebração do aniversário de 91 anos de sua mãe, Mary Jo Campbell, mas a suposta “anomalia” virou assunto nos comentários. Muitos fãs se perguntaram se o detalhe era resultado de excesso de Photoshop ou apenas uma ilusão de ótica.

“Ela tem seis dedos ou estou ficando louca?”; “Também percebi isso”; “Você tem seis dedos?”, escreveram alguns seguidores. Outros, porém, rapidamente esclareceram a situação: “Não são seis, são cinco. O interior da sandália é bege e dá essa impressão.”

Kardashian/Jenner ou as 'rainhas do excesso de 'photoshop'

Não é segredo que a família Kardashian/Jenner costuma recorrer à edição de imagens para “melhorar” as fotos que publica nas redes sociais. No entanto, nem sempre esses ajustes saem como planejado, e algumas vezes acabam gerando erros evidentes e constrangedores.

Khloé Kardashian, por exemplo, já admitiu que costumava editar muitas de suas imagens, embora tenha parado de fazer isso recentemente. Em uma entrevista, revelou que, em algumas fotos, a edição exagerada fazia com que ela parecesse “um personagem de desenho animado”.

“É humilhante ter pensado que aquela era uma versão real de mim. [...] Tive que reprogramar minha mente para pensar: ‘Precisamos parar com os filtros’”, confessou Khloé.

Mas ela não é a única do clã a exagerar na edição. Kylie Jenner, a caçula, publicou certa vez uma foto dentro da piscina e, ao tentar afinar a perna, acabou deformando a borda da água. Após notar o erro, apagou a imagem e postou novamente, já corrigida.

A irmã mais velha, Kourtney Kardashian, de 46 anos, também já passou pelo mesmo tipo de constrangimento. Em uma publicidade no Instagram, seu braço praticamente desapareceu na edição, deixando a imagem com um aspecto bizarro.

E, claro, não dá para esquecer da integrante mais famosa e polêmica da família: Kim Kardashian. Seguindo a tradição de pequenos “acidentes” de edição, a empresária e ex-esposa de Kanye West já apareceu em uma campanha nas redes sociais com nada menos que três mãos.

No caso de Kris Jenner a polêmica dos “seis dedos” acabou não passando de um truque de iluminação e design da sandália — mas foi o suficiente para gerar debate e mais um momento curioso na longa lista de gafes digitais da família mais midiática de Hollywood.

