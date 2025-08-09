Hytalo Santos tem conta desativada após exposição em vídeo de Felca

© Reprodução / Youtube

Em meio à exposição e acusações graves feitas pelo influenciador digital Felca, sobre a sexualização e exploração de crianças e adolescentes, a conta do também influenciador Hytalo Santos, que possuía cerca de 17 milhões de seguidores, foi desativada.

O vídeo de Felca, que possui cerca de 13 milhões de seguidores no YouTube e no Instagram, ganhou ampla repercussão nas redes sociais, mostrando o que ele chamou de “circo macabro” e “nefasto”, com menores de idade em situações inadequadas.

O vídeo intitulado "adultização", que já conta com quase 13 milhões de visualizações, expõe o caso da influenciadora mirim Kamylinha, alegando que a jovem foi explorada por Hytalo desde os 12 anos, com o influenciador incentivando comportamentos sexualizados para atrair um público adulto suspeito.

A desativação da conta de Hytalo no Instagram ocorre em meio a uma investigação já existente onde o influenciador vinha sendo investigado pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) por suspeita de exploração de menores desde o ano passado, de acordo com informação divulgada pela revista Veja.

O MPPB informou que "o processo de apuração inclui a escuta dos adolescentes e dos seus pais e mães. Os pais, inclusive, também estão sendo investigados, porque, caso as denúncias sejam confirmadas, no mínimo estariam se omitindo na proteção dos filhos".

