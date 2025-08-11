Filha secreta de Freddie Mercury se pronuncia pela primeira vez antes de biografia inédita

© <p>Getty Images </p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A suposta filha secreta de Freddie Mercury falou publicamente pela primeira vez em pronunciamento ao Daily Mail na sexta-feira (8). As declarações foram feitas um mês antes da publicação da nova biografia do cantor, escrita por Lesley-Ann Jones, que promete detalhar o vínculo dos dois.

A mulher conhecida apenas como "B" diz que foi incentivada a se posicionar pelo rumor de que Mary Austin, antiga amante e amiga próxima do vocalista do Queen, teria afirmado não saber da sua existência.

"Não queria compartilhar meu pai com o mundo inteiro", disse ao Daily Mail. "Após a morte dele, tive que aprender a conviver com os ataques contra ele, as distorções sobre ele e com a sensação de que meu pai agora pertencia a todos".

"Chorei e lamentei a perda do meu pai, enquanto fãs ao redor do mundo lamentavam Freddie. Quando você tem 15 anos, não é fácil. Tive que me tornar adulta sem ele e viver todos os momentos estruturantes e eventos sem o apoio dele", disse à reportagem.

A médica de 48 anos, que atualmente vive na Europa, também contou que a relação com Mercury foi "muito próxima e amorosa" desde o nascimento até os últimos anos de vida do cantor e que lamentava "a a resposta alegada de Mary Austin".

A biografia "Love, Freddie" relata que o cantor teve um caso com a esposa de um amigo em meados de 1976, e a existência de sua filha só era conhecida por familiares e amigos muito próximos.

Lesley-Ann Jones afirma que passou três anos investigando, reunindo documentos e lendo 17 diários pessoais que Mercury teria dado à filha para confirmar a veracidade da narrativa de "B".