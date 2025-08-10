Mãe de Malcolm-Jamal Warner quebra silêncio; ator morreu aos 54 anos

© Getty Images

Semanas após a morte de Malcolm-Jamal Warner, a mãe do ator, Pamela Warner, criou uma página no Instagram em sua homenagem, chamada "Malcolm-Jamal Warner Living Legacy".

Na primeira publicação feita na página, Pamela Warner se manifestou pela primeira vez desde a morte do filho.

"Esta é a conta oficial em homenagem a Malcolm-Jamal Warner, administrada com carinho por sua mãe, Pamela Warner. Nas próximas semanas e meses, compartilharemos atualizações sobre o trabalho que está sendo feito em sua memória. Obrigada por estarem aqui e permanecerem conectados", diz a publicação.

Na descrição do perfil, está escrito: "Conta oficial em homenagem a Malcolm-Jamal Warner. Um espaço dedicado a celebrar seu legado e compartilhar atualizações sobre futuras iniciativas em seu nome".

Nesta sexta-feira, 8 de agosto, Pamela fez uma nova publicação na rede social com uma mensagem emocionante.

"Nem preciso dizer que nossos corações estão partidos com a perda de Malcolm", começou.

"Ele era um homem gentil e amoroso, com um enorme coração pela humanidade. Queria que todos tivessem consciência da própria força interior e que pudessem ter sucesso, realizar-se e se transformar. Essa foi sua missão e seu trabalho mais recentes: transformação, para que todos pudessem estar plenamente presentes em suas vidas", declarou.

Em seguida, Pamela destacou que Malcolm-Jamal Warner era um "marido, pai e filho excepcional – um homem profundamente apaixonado pela vida, por sua esposa e por sua filha".

"Ele não era apenas meu filho, mas também meu professor, treinador, confidente, parceiro de negócios e melhor amigo. Era o filho de quem o pai tinha imenso orgulho e que amava intensa e incondicionalmente", ressaltou.

"Era apaixonado pela magia de ser ator, sempre estudando e aprimorando sua arte. Embora tenha iniciado a jornada musical um pouco mais tarde, aos 26 anos, destacou-se como baixista e formou sua própria banda, Miles Long", lembrou, citando que o filho "lançou quatro álbuns", teve "duas indicações ao Grammy" e ganhou um deles.

"Malcolm deixou uma marca inesquecível no mundo e no coração de muitas pessoas. Todos que o conheceram, mesmo que por pouco tempo, se sentiram melhores por causa desse encontro", acrescentou.

"Sou muito abençoada por ele ter me escolhido para ser sua mãe, para vir ao mundo através das águas do meu ventre. É uma honra e uma bênção que levarei comigo todos os dias da minha vida", escreveu.

"Para aqueles que estão perdidos, abalados com sua partida repentina, que desejam sua presença ou simplesmente ouvir sua voz mais uma vez, ver seu sorriso mais uma vez, confortem-se ao saber que ele estava em paz e, mais importante, não sofreu", disse ainda.

"Malcolm nasceu e fez sua transição através da água. Este era o seu momento. Sua missão na Terra havia sido cumprida", finalizou.

Vale lembrar que o ator Malcolm-Jamal Warner morreu no dia 21 de julho, vítima de afogamento, na Costa Rica, onde estava de férias com a família. Ele era especialmente conhecido por interpretar Theo na série The Cosby Show.

