Cantora Lee Min, da dupla coreana 'As One', morre aos 46 anos

Morreu a cantora Lee Min, da dupla As One, que formava ao lado de Crystal. A notícia foi confirmada por sua agência, a BrandNew Music, ao jornal coreano Hankook Ilbo, nesta quarta-feira, 6 de agosto.
“É verdade que Lee Min faleceu”, disse um representante ao The Korea Herald, segundo a Forbes.
“A polícia está investigando as circunstâncias exatas”, acrescentou, referindo-se ao fato de a cantora ter sido encontrada sem vida em casa na última terça-feira, 5 de agosto.
O site Soompi, que também noticiou a morte, informou que um representante da BrandNew Music declarou: “O marido de Lee Min a encontrou quando voltou para casa. A polícia está conduzindo uma investigação. Pedimos que as pessoas evitem especulações excessivas até que os resultados sejam divulgados.”
Lee Min nasceu em 15 de dezembro de 1978, em Seul, Coreia do Sul, e se mudou para os Estados Unidos com a família quando tinha apenas oito meses de idade.
Ela cresceu em Los Angeles, Califórnia — mesma cidade natal de Crystal, sua parceira no As One. Lee Min se formou na Fairfax High School, escola no sul da Califórnia que tem entre seus ex-alunos nomes como Mila Kunis, Demi Moore e Anthony Kiedis, vocalista do Red Hot Chili Peppers, segundo a Forbes.
A estreia de Lee Min e Crystal como a dupla de R&B As One aconteceu em 1999. O primeiro álbum, Day by Day, foi lançado em 23 de novembro daquele ano. Entre os sucessos do grupo estão “Want and Resent”, “You’re Welcome” e “Do You Have to Be Sorry”.
Em 2004, com o lançamento do quarto álbum, Restoration, a dupla assinou com a EMI Korea e passou a se apresentar ao lado de grandes nomes do K-pop da época, como DJ DOC e o grupo feminino Baby VOX.
Desde 2012, o As One passou a trabalhar com a BrandNew Music, gravadora fundada em 2011 pelo rapper e produtor sul-coreano Rhymer.
Entre 2017 e 2019, a dupla fez uma pausa para focar na vida pessoal, mas retornou em 2019 com o single “It’s OK Not to Be OK”, que contou com a participação do cantor Lee Dae-hwi, membro da primeira boy band da BrandNew Music, AB6IX.
