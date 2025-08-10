João Silva homenageia Faustão em estreia de seu programa no SBT

© Reprodução / Redes Sociais

FLORIANÓPOLIS, SC (FOLHAPRESS) - O Programa do João, que estreou neste sábado (9), no SBT, aproveitou a véspera do Dia dos Pais para exibir uma série de registros do apresentador, João Silva com seu pai Fausto Silva, que está internado desde maio e passou por dois transplantes de órgãos na última semana.

Gravado antes da internação de Fausto vir a público, o programa trouxe uma homenagem na qual João agradeceu o apoio recebido.

"Esse domingo é uma data muito importante e quero agradecer de coração a cada um que torce pela recuperação do meu pai.

Vocês têm mandado muita energia boa e carinho para toda a nossa família. Meu mais sincero obrigado. Sou muito grato por passar essa data ao lado dele", disse.

Após o fim da exibição do vídeo, João se declarou para o pai. "Só dizer o que eu falo para você sempre: o quanto eu te amo. O que a gente fala todos os dias não precisa ser dito no dia dos pais. É mais um dia para gente reforçar o que fala", afirma.

Faustão foi submetido a um transplante de fígado na última quarta-feira (6), combinado a um retransplante renal que, segundo o Hospital Israelita Albert Einstein, já era planejado há um ano.

Conforme o boletim médico divulgado logo após a cirurgia, o apresentador estava internado desde o dia 21 de maio devido a uma infecção bacteriana aguda com sepse. Durante o período, passou por controle infeccioso e reabilitação clínica e nutricional, para estabilização do quadro de saúde.

O ex-apresentador da Globo enfrenta um histórico recente de complicações de saúde. Em agosto de 2023, ele passou por um transplante de coração, após um quadro de insuficiência cardíaca. Meses depois, em fevereiro de 2024, foi submetido a um transplante de rim, em decorrência do agravamento de uma condição renal crônica.

Desde então, ele tem seguido em tratamento sob acompanhamento médico constante. Ele chegou a realizar sessões de hemodiálise até que seu estado clínico permitisse a adoção de outro protocolo.

No início de 2025, foi internado novamente devido a uma infecção, mas teve alta dias depois e seguiu o tratamento em casa.

