Carolina Dieckmann e neta de Preta Gil cantam 'Sinais de Fogo' em festa

© Instagram_loracarola

ADRIELLY SOUZA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A noite de comemoração pelos 15 anos de casamento de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso ganhou um momento especial e com emoção. Durante a festa, realizada neste sábado (9) em Paraíba do Sul, no interior do Rio de Janeiro, a atriz Carolina Dieckmann subiu ao palco ao lado de Sol de Maria, neta de Preta Gil, para cantar "Sinais de Fogo".

O gesto foi uma homenagem à cantora, que faleceu no dia 20 de julho, aos 50 anos, em decorrência de complicações de um câncer no intestino. A apresentação arrancou aplausos calorosos dos cerca de 100 convidados e deixou familiares visivelmente emocionados, especialmente Francisco Gil, filho de Preta, que também estava presente.

Além da performance, a celebração de renovação de votos de Giovanna e Bruno reuniu um time de celebridades. Bruna Marquezine, Giovanna Lancellotti, Juliette e as irmãs Giselle e Mixelle Batista marcaram presença.

O casal, que mantém um relacionamento de 15 anos, escolheu a charmosa cidade de Paraíba do Sul para selar novamente o compromisso. A festa contou com decoração luxuosa e clima intimista.

