Mulher diz que teve conversas picantes com Iker Casillas

Iker Casillas tem estado no centro das atenções por conta de supostos encontros e conversas mais ousadas, e voltou a ser notícia pelos mesmos motivos.

De acordo com o jornal Mundo Deportivo, o ex-goleiro espanhol do FC Porto foi citado no programa Fiesta, da emissora Telecinco, depois que surgiu uma nova mulher, Sandra Madoc, alegando ter trocado mensagens de teor picante com Iker.

Embora nunca tenham se encontrado pessoalmente, os dois começaram a conversar pelo Instagram. Depois de um tempo, segundo ela, Casillas teria compartilhado seu contato, e a conversa passou a acontecer pelo WhatsApp.

“As coisas ficaram bem picantes lá. Teve uma pergunta que me deixou desconfortável: ‘Você é mulher?’. Eu respondi que sim, que era só olhar para mim. Acho óbvio demais e irritante”, contou, afirmando que se sentiu “ofendida” quando o ex-jogador repetiu a pergunta.

Ao que tudo indica, Iker Casillas estava assistindo ao programa e respondeu por meio de Amor Romeira: “Em nenhum momento ele quis que você se sentisse mal ou sofresse com isso. Ele só queria confirmar com quem estava interagindo. Não foi feito com essa intenção. Em nenhum momento ele quis desrespeitar você. O que o incomoda é ver você expondo essa intimidade aqui.”

Após ouvir essas palavras, Sandra Madoc se emocionou e agradeceu.

O passado amoroso de Iker Casillas

Vale lembrar que Iker Casillas foi casado com Sara Carbonero. O casal oficializou a união em 2016, em uma cerimônia discreta em Madri, e se separou em 2021.

Eles são pais de dois meninos, Martin e Lucas, que cresceram no Porto, onde a família viveu durante os anos em que Casillas jogou pelo clube português.

Na época da separação, Sara e Iker divulgaram um comunicado confirmando o divórcio:

“Tanto eu quanto o Iker nos sentimos muito orgulhosos da família que construímos e de termos compartilhado um amor que nos encheu de felicidade durante todos esses anos de união.

Hoje, nosso amor como casal segue caminhos diferentes, mas não distantes, pois continuaremos juntos na maravilhosa tarefa de sermos pais dedicados, como sempre fizemos. Essa é uma decisão muito pensada e tomada de comum acordo.

Respeito, carinho e amizade sempre vão permanecer. A prioridade, a partir do amor e do compromisso, é garantir o bem-estar e a educação dos nossos filhos e protegê-los para que cresçam em um ambiente estável e saudável.

Com essas palavras, pedimos que nossa privacidade seja respeitada neste momento de mudança. Estas serão as únicas declarações públicas que faremos no presente e no futuro. Muito obrigada pela compreensão.”

Carreira no futebol

Iker Casillas começou a jogar no time principal do Real Madrid aos 16 anos, em 1997, e permaneceu no clube até se transferir para o FC Porto.

O goleiro assinou contrato com o time português em 2015, onde ficou até encerrar sua carreira.

Em 2019, Casillas sofreu um infarto e ficou afastado dos gramados, aposentando-se do futebol pouco tempo depois.

