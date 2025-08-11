Isa Scherer diz que usa antidepressivos como resposta a idealização nas redes sociais

© Reprodução / Instagram

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A chef de cozinha e influenciadora Isa Scherer apareceu nas redes sociais na sexta-feira (8) para deixar claro que a vida não é perfeita. Ela viralizou nas redes sociais na última semana, após apresentar a nova casa em que vive com o marido, Rodrigo Calazans, e os filhos gêmeos.

"Tudo o que nós mulheres de 20 e poucos anos queríamos ser: ex 'Malhação' da temporada que ganhou o Emmy, campeã do MasterChef, formada em gastronomia por faculdade renomada, tem uma doceria perfeita, programa de culinária, mãe de dois bebês lindos e um marido gato", disparou uma usuária do X, em publicação com 36 mil curtidas.

A influenciadora, filha do ex-nadador Fernando Scherer, mais conhecido como Xuxa, respondeu aos comentários em outra rede social. No Tiktok, publicou um vídeo descontraído com a legenda: "Será que quem está falando que quer minha vida sabe que eu tomo antidepressivo?".

Os seguidores, porém, levaram a declaração bom humor. "Muita gente toma antidepressivo mas poucos tem a casa que vc tem, diva", comentou uma internauta. "Finalmente tenho algo em comum com a Isa Scherer", escreveu outra.