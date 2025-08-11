Tivemos tempo de nos acostumar com a ideia da morte de Preta, diz Gil

© <p>AgNews/ Leo Franco </p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na noite deste domingo (10), Dia dos Pais, Gilberto Gil que o diagnóstico precoce do câncer colorretal de Preta Gil permitiu que ele e a família tivessem mais tempo para se acostumar com a ideia da ausência da cantora -diferente de quando Gil perdeu seu primogênito, Pedro, morto repentinamente em 1990, aos 19, num acidente de carro.

"Quando eu perdi meu outro filho lá atrás, me queixei de que era esquisito a gente enterrar os filhos. Com a Preta, a gente teve tempo de, de uma certa forma, irmos nos acostumando com a ideia", disse Gil em entrevista ao Fantástico, da Globo. "O diagnóstico foi, logo de início, muito duro. As possibilidades dela se curar eram pequenas."

Mesmo com um prognóstico desfavorável, Gil lembra que Preta travou uma luta intensa pela vida. Quando o câncer voltou, após uma primeira rodada de tratamento, a cantora optou por tentar tratamentos experimentais nos Estados Unidos, onde morreu momentos antes de voltar ao Brasil. "Ela resolveu ir aos Estados Unidos dentro desse contexto extraordinário de amor à vida", afirmou.

A entrevista à repórter Poliana Abritta foi gravada na última terça-feira (5), dia em que a família recebeu as cinzas de Preta. Segundo Gil, elas serão divididas entre a família e os amigos, conforme um pedido de Preta manifestado ainda em vida. "Tem gente que quer usar as cinzas dela para fazer uma espécie de joia, outros querem ter um pouquinho dela em casa, ou jogar no mar lá na casa da Bahia", disse Gil.

A última aparição pública de Preta Gil foi em São Paulo, quando subiu ao palco do show de seu pai no Allianz Parque para cantar "Drão", música inspirada em Sandra Gadelha, mãe de Preta. Na apresentação, Gil chorou. Segundo ele, não houve uma última conversa com Preta.

"Eu não tive uma última conversa com ela sabendo que era a última, porque o mistério da vida continuava tão intenso quanto o mistério da morte", disse. "As nossas conversas estavam sempre associadas a isso. Aos filhos, aos parentes, às coisas do mundo."