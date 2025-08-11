Felca passou a andar em blindado com seguranças após denunciar influencers

© Reprodução / Youtube

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Felca, 27, passou a andar em carro blindado após fazer denúncias contra influenciadores.

Ele passou a receber ameaças. Em participação no PodDelas, Felca foi questionado se já havia recebido alguma ameaça e disse que sim: "Ah, muitas. Comecei a andar com carro blindado, com segurança, por causa das ameaças".

Felca diz que o ponto de virada foi um vídeo em que denunciou as propagandas de casas de apostas. "A questão das bets veio com muitas ameaças", contou o influenciador.

Agora que expôs uma suposta exploração de menores nas redes sociais, espera receber processos. "A gente conta com isso, que vai existir alguns processos. Mas se ninguém fala, ninguém vai falar", refletiu.

'ADULTIZAÇÃO'

Na semana passada, Felca fez um vídeo sobre o influenciador Hytalo Santos. O vídeo de 50 minutos, chamado "adultização", já tem 26 milhões de visualizações. Nele, Felca denuncia os produtores de conteúdo e também cobra as plataformas que permitem -e monetizam- os vídeos.

Ele expôs a relação do influenciador com os adolescentes que aparecem em vídeos fazendo danças sensuais, além de muitos contextos sexuais. Em seus vídeos para o canal do YouTube, Hytalo mostra os menores se beijando, faz perguntas como "já pulou a cerca?"," já pegou mais de quatro na balada?" e "já sentiu vontade de ficar com pai, mãe, primo ou tio de um amigo?".

O UOL publicou em 2024 as investigações do MPPB sobre Hytalo Santos pela exploração de imagem de menores. O ECA (Estatuto da Criança e Adolescente) proíbe adultos de explorar imagens que violem a dignidade e a intimidade de crianças e que as exponham a vexame ou constrangimento. A detenção prevista no artigo 232 é de seis meses a dois anos.

Caso o MP entenda que houve violação do ECA, pode apresentar denúncia à Justiça ou propor ao influencer um TAC (Termo de Ajuste de Conduta) para interromper os vídeos com os jovens. Os pais das crianças e adolescentes também podem ser responsabilizados se entrarem para o rol de investigados.

No ano passado, procurado pelo UOL, o influencer disse por meio de seu advogado ser "alvo de falsas acusações que produzem ataques à sua honra".

Leia a nota na íntegra:

"Hytalo não é denunciado pelo MPPB. Ocorre de internautas realizarem falsas acusações, por vezes produzindo ataques a sua honra, a fim de se promoverem com isso. E se dessas acarreta algum procedimento, esse tramita em sigilo, mas conta sempre com a postura da assessoria jurídica de Hytalo para reestabelecer a verdade e arquivá-los. Todo conteúdo que é produzido pela equipe de Hytalo Santos observa estritamente as regras e diretrizes das próprias plataformas em que são divulgados e ainda a um compliance rigoroso para evitar qualquer infração legal."