Maluma dá bronca em fã que levou bebê a show: "Mais consciência"

© Getty Images

Maluma sempre faz questão de mostrar que protege todos os fãs que assistem aos seus espetáculos, inclusive os mais novos.

O artista colombiano protagonizou um momento - que já se tornou viral nas redes sociais - no qual chama a atenção de uma fã. Isto porque a mulher levou um bebê de um ano de idade (aproximadamente) a um dos seus shows - na Cidade do México no último fim de semana - e sem a devida proteção de ouvidos.

"Acha que é uma boa ideia trazer um bebê de um ano a um show onde os decibéis estão altos para c******?", perguntou. "O bebê nem sequer sabe o que está fazendo aqui", disse ainda.

"Da próxima vez coloque-lhe uma proteção de ouvidos ou algo do gênero. A sério. É importante. É a sua responsabilidade", destacou.

A chamada de atenção continuou: "Está balançando ele como se tratasse de um brinquedo. Esse bebê não quer estar aqui, sério. Estou lhe dizendo com todo o amor e respeito. Agora que sou pai… Nunca traria [filhos] a um show. Para a próxima vez tenha um pouco mais de consciência", completou.

Assim que Maluma deu este aviso recebeu um aplauso do público.

O assunto toca particularmente ao músico uma vez que ele é pai de Paris, de um ano. A menina é fruto da relação com a namorada, Susana Gómez, tendo nascido em março de 2024.

Veja o vídeo do momento na galeria.