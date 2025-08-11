Notícias ao Minuto
Maluma dá bronca em fã que levou bebê a show: "Mais consciência"

Maluma protagonizou um momento (que já se tornou viral nas redes sociais) no qual chama a atenção de uma mulher que levou um bebê a um dos seus shows, no último fim de semana, na Cidade do México. "Tenha um pouco mais de consciência", alertou.

11/08/2025 14:24 ‧ há 15 minutos por Notícias ao Minuto

Fama

Maluma

Maluma sempre faz questão de mostrar que protege todos os fãs que assistem aos seus espetáculos, inclusive os mais novos. 

 

O artista colombiano protagonizou um momento - que já se tornou viral nas redes sociais - no qual chama a atenção de uma fã. Isto porque a mulher levou um bebê de um ano de idade (aproximadamente) a um dos seus shows - na Cidade do México no último fim de semana - e sem a devida proteção de ouvidos. 

"Acha que é uma boa ideia trazer um bebê de um ano a um show onde os decibéis estão altos para c******?", perguntou. "O bebê nem sequer sabe o que está fazendo aqui", disse ainda. 

"Da próxima vez coloque-lhe uma proteção de ouvidos ou algo do gênero. A sério. É importante. É a sua responsabilidade", destacou.

A chamada de atenção continuou: "Está balançando ele como se tratasse de um brinquedo. Esse bebê não quer estar aqui, sério. Estou lhe dizendo com todo o amor e respeito. Agora que sou pai… Nunca traria [filhos] a um show. Para a próxima vez tenha um pouco mais de consciência", completou. 

Assim que Maluma deu este aviso recebeu um aplauso do público.

O assunto toca particularmente ao músico uma vez que ele é pai de Paris, de um ano. A menina é fruto da relação com a namorada, Susana Gómez, tendo nascido em março de 2024. 

Veja o vídeo do momento na galeria.

