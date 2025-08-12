Notícias ao Minuto
Procurar

Morre Maria Berklian, a 'Rainha do Brasil', do meme 'Tá barato'

A influenciadora somava mais de 2,5 milhões de seguidores no TikTok. A influenciadora viralizou com vídeos onde passeava por lojas de grife e comprava itens bem caros, afirmando que estavam baratos

Morre Maria Berklian, a 'Rainha do Brasil', do meme 'Tá barato'

© Reprodução- Instagram

Folhapress
12/08/2025 07:40 ‧ há 15 minutos por Folhapress

Fama

Maria Berklian

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A influenciadora Maria Berklian, conhecida como a "Rainha do Brasil", morreu aos 86 anos.

 

A informação foi confirmada à reportagem pela Igreja Apostólica Armênia do Brasil, da qual Maria era membro ativa. A causa da morte não foi informada.

O velório da influenciadora ocorreu nesta segunda-feira (11), na Catedral Armênia São Jorge, no Bom Retiro, em São Paulo.

Em maio, Maria Berlkian havia sido hospitalizada devido a influenza e pneumonia.

A influenciadora somava mais de 2,5 milhões de seguidores no TikTok. A influenciadora viralizou com vídeos onde passeava por lojas de grife e comprava itens bem caros, afirmando que estavam baratos.

Devido aos gastos altos de luxo, ela passou a ser conhecida nas redes sociais como "Rainha do Brasil".

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez: veja o preço do anel de noivado

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez: veja o preço do anel de noivado

Peça com diamante oval de até 45 quilates e pedras laterais é avaliada em seis milhões de euros. Modelo e jogador anunciaram noivado após nove anos juntos, em meio à luxuosa coleção de joias e bolsas da influenciadora

Notícias ao Minuto | 06:50 - 12/08/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você