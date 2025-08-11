Netflix renova parceria com produtora de príncipe Harry e Meghan Markle

© Getty Images - Chris Jackson - Pool

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quase cinco anos depois de firmar a primeira colaboração, a Netflix e a Archewell Productions, produtora do príncipe Harry e de Meghan Markle, decidiram ampliar a parceria. O novo contrato, de longo prazo, garante ao streaming prioridade para desenvolver e avaliar todos os projetos da empresa, que seguirá entregando filmes e séries com foco em histórias de alcance global e impacto cultural.

Desde 2020, a Archewell assinou títulos que vão de documentários e ficções a programas de lifestyle. Entre eles, "Harry & Meghan", "Jogos Invictus: Veteranos no Topo", "Polo", "Com Amor, Meghan" e "Líderes que Inspiram". A marca As Ever, criada em conjunto com a Netflix, também nasceu dessa colaboração.

A nova fase começa já nas próximas semanas com a estreia da segunda temporada de "Com Amor, Meghan". Nos episódios inéditos, a duquesa recebe chefs, artistas e amigos para experiências que combinam culinária, conversas e projetos criativos, sempre valorizando a diversão acima da perfeição. Em dezembro, ela volta ao catálogo com o especial natalino de série, que reúne familiares e convidados em receitas, presentes artesanais e história.

Outros lançamentos já confirmados incluem "Meet Me at the Lake", adaptação do best-seller de Carley Fortune atualmente em produção, e "Masaka Kids: A Rhythm Within", documentário que retrata um orfanato em Uganda onde crianças afetadas pela crise do HIV/Aids transformam suas vivências por meio da música e da dança, previsto para estrear ainda este ano.